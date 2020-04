“Impossible de prévoir ce qui va se passer dans deux mois. 17 mai …”

ROME. Non seulement le football, de nombreux sportifs attendent avec impatience de bonnes nouvelles gouvernement et del Ministère des sports. À cet égard, le ministre hier soir Vincenzo Spadafora il a jeté de l’eau sur le feu, expliquant comment la marche vers la reprise des différentes activités sportives sera lente et contrôlée pas à pas.

PROTOCOLE POUR LES STRUCTURES

“Il y a eu une réunion avec le comité scientifique technique mis en place par la protection civile, nous avons discuté de plusieurs sujets, dont bien sûr le sport de masse qui joue un rôle primordial. On a parlé de la nécessité de rouvrir en toute sécurité les gymnases, les centres de danse et tous les autres centres territoriaux de tous les ordres et disciplines. – a expliqué Spadafora – Le ministère des Sports proposera donc, dans les plus brefs délais et également après avoir entendu toutes les associations et fédérations professionnelles qui nous donnent déjà des conseils, un protocole qui sera obligatoire pour toutes ces structures. J’espère que tout cela nous permettra, fin mai, de rouvrir toutes ces activités. Il est clair que la reprise sera progressive, que tout le monde devra faire des sacrifices comme c’est déjà le cas, toutes les catégories professionnelles ont été affectées par l’urgence. Notre engagement avec CTS est de proposer un protocole pour toutes ces réalités afin de le faire ensuite valider et étendre au maximum, pour laisser le temps à ces structures de s’adapter et d’évaluer toutes les situations à risques “.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Rien d’évident, cependant, les prochaines semaines seront décisives pour comprendre quand et comment recommencer: «J’entends que nous ne donnons jamais certaines dates, mais cela se produit car avec le CTS, nous devons évaluer l’évolution et l’impact de ces mesures. sur la santé nationale. Nous ne pouvons pas prédire quelque chose qui pourrait arriver dans un mois et demi, nous sommes confrontés à un ennemi que nous ne connaissions pas auparavant. Le DPCM actuel arrive jusqu’au 17 mai précisément pour cette raison, à cette date, nous procéderons à de nouvelles évaluations et comprendrons s’il sera possible de procéder à de nouvelles réouvertures ou non “.