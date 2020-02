Impresa del Vico à Maiori, victoire lors du retour des or bleu contre la côte amalfitaine

MAIORI (SA). Grand exploit de Vico Equense dans la maison de la côte amalfitaine. Troisième victoire consécutive pour l’équipe de M. Ferraro (22 points en 12 matchs dans son encadrement), cette fois fille d’un retour extraordinaire qui s’est opéré en seconde période.

Revenez près

En effet, à la fin de la première mi-temps, les or-bleu étaient indûment désavantagés après avoir ouvert le score avec le jeune Coppola (‘2001), capable de récupérer un ballon entre le central et de percer Scognamiglio avec un lob gaucher précis. Deux “omelettes” de Vico avaient porté sur la côte amalfitaine, bon avec Ferrare et Guillari pour profiter de la naïveté de la défense hôte vers la fin de la première fraction. En seconde période, Ferraro a rapidement changé le visage de l’équipe et a obtenu les résultats souhaités. Schettino égalise en détournant une conclusion gaucher du Guide sur le net, puis c’est ce dernier qui met sa signature sur le 3-2 avec un Eurogol des autres catégories. Lob sur le défenseur et coup à gauche à vingt mètres: ballon dans le coin et Vico en extase.

Côte amalfitaine-Vico Equense 2-3

Côte amalfitaine: Scognamiglio, De Angelis, Vallefuoco, Mansi, Iommazzo (31’st Criscuoli), Lettieri, Vissicchio (23’st Apicella), Bovino, Senatore, Guillari, Ferrara (23’st Di Martino). Disponible: Naples, Nappo, De Martino, Caso, Asciuti, Reale, Pisapia. Entraîneur: Ferullo.

Vico Equense: Di Leva, Esposito (7’st Imperato), Correale, Alfano, Raganati (1’st Arenella), Gargiulo L., Coppola, Martone, Guida, Schettino (41’st Caiazza), Staiano (10’st Sannino). Disponible: Munao, Savarese, Gargiulo A., Cinque, Varriale. Entraîneur: Ferraro.

arbitre: Palmier de Naples.

assistants: Cafisi et Monaco.

buteurs: 10’pt Coppola (V), 37’pt Ferrara (C), 45 ’+ 1’pt Guillari (C), 18’st Schettino (V), 24’st Guide (V).

notes – Ammonites: Martone, sénateur, Di Leva, Guida, De Angelis, Apicella, Imperato. Coins: 6 – 4. Rec: 1’pt; 3’st.