Imprudent? Napoli sera de retour à l’entraînement au milieu du COVID-19 »Soccer press

Samedi 21 mars 2020

Par le biais des réseaux sociaux, le club italien a fait savoir qu’il reprendrait sa formation malgré l’avis des autorités de rester à la maison et de respecter la quarantaine, dans l’un des pays les plus touchés par la pandémie et avec plus de cas en Europe.

L’Italie est actuellement le pays le plus touché par COVID-19. La péninsule italique a enregistré 793 décès en une journée, avec un total de 4 825 morts à ce jour (03-21). Malgré ces chiffres fatidiques, Napoli a annoncé sur son compte Twitter officiel qu’ils reprendraient l’entraînement mercredi 25 mars.

Cette décision va à l’encontre de toutes les mesures urgentes que les autorités italiennes ont prises pour contrôler la propagation du virus. Il est donc critique même pour certains fans du club napolitain lui-même.

Apparemment, la décision de revenir à la routine d’entraînement est due au fait que son rival de la huitième de la Ligue des champions, Barcelone, a également annoncé qu’il retrouverait bientôt ses activités sportives. Cependant, l’Espagne et l’Italie maintiennent une quarantaine nationale et leur football est en attente dans l’espoir de contrôler la pandémie.

Damiano Tomassi, président de l’Association italienne des joueurs de football, a vivement critiqué l’annonce de Napoli. “Quiconque y pense ne comprend pas ce qu’il pense. S’entraîner maintenant, alors qu’il reste au moins deux mois pour rejouer, est inutile et dangereux », a expliqué Tomassi.

Ces derniers ne seraient pas les seuls clubs à reprendre leurs activités au milieu de la crise sanitaire. En Allemagne, RB Leipzig a repris sa formation avec des mesures strictes. La critique n’a pas tardé à venir et la décision a même été qualifiée d’irresponsable.

📌 Mercoledì 25 mars la ripresa degli allenamenti

👉 https://t.co/sTO4hOWNlU

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xemmaDla9a

– SSC Napoli officiel (@sscnapoli) 20 mars 2020