Ince dénonce Man Utd et nomme deux coupables de transfert “ embarrassantes ”

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 6:23

Paul Ince insiste pour passer à côté Erling Haaland est devenu «une douleur embarrassante dans le cul» pour Manchester United, et a suggéré qu’ils regrettent de laisser Romelu Lukaku quitter le club.

Ole Gunnar Solskjaer est à court d’options de frappe, car Marcus Rashford a été exclu pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure.

United était sans cesse lié à Haaland avant le jeune de 19 ans a choisi de déménager au Borussia Dortmund.

Et la sensation norvégienne a marqué ses débuts pour les géants allemands avec un superbe coup du chapeau sur le banc.

Son impact là-bas est considéré par Ince comme un autre exemple des défaillances qui coûtent à United.

Il a déclaré à Paddy Power: «Une nouvelle signature en janvier est devenue un must. Ce n’est pas qu’ils doivent – ils doivent absolument.

«Cela rend Erling Braut Haaland encore plus embarrassant et une douleur dans le cul qu’elle ne l’était déjà, surtout après avoir vu son premier triplé.

“Parce que s’ils ne signent pas quelqu’un, qui va vous fixer des objectifs?

«Nous avons vu le gardien manquant à Anthony Martial contre Liverpool. Ce n’est tout simplement pas suffisant. Il devrait enterrer cela, si cela était tombé à Rashford, je suis convaincu que cela aurait été un objectif.

“Avec Rashford, vous ne pouvez pas faire confiance à Martial pour atteindre ces objectifs. Mason Greenwood est génial, mais il est jeune, non testé et non testé. Vous ne pouvez pas mettre ce niveau de pression sur un si grand joueur. “

Solskjaer reste sur le marché pour attaquer les ajouts pendant la fenêtre de janvier, mais trouve ses rangs épuisés pour le moment, après avoir laissé Alexis Sanchez et Romelu Lukaku partir pour l’Inter cet été.

Ince a ajouté: «Si Ole ne regrettait pas déjà de laisser partir Romelu Lukaku, il le sera sérieusement maintenant.

«Je serai le premier à admettre que je l’ai parfois tenté, et il ne peut pas garder le ballon, mais vous obtenez 20-25 buts par saison de sa part.

«United l’a laissé partir sans le remplacer et maintenant ils en paient le prix. Le recul est une chose merveilleuse mais, vraiment, Ole n’aurait jamais dû le laisser partir. »

