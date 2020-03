Ince explique pourquoi Liverpool n’est pas encore une “ grande équipe ”

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 11h52

Paul Ince ne pense pas encore que Liverpool soit une “grande équipe” car ils doivent continuer à gagner des trophées sur une base cohérente.

Les hommes de Jurgen Klopp ont pris d’assaut la Premier League cette saison et ont actuellement une avance de 25 points sur leurs plus proches rivaux, Manchester City.

De nombreux experts pensent cela Liverpool La tenue est l’une des meilleures de l’histoire de la Premier League, mais Ince ne pense pas qu’elle puisse encore être considérée comme une grande équipe.

«Il est difficile de dire que [they are among the best] mais je pense que ce que Liverpool a fait a été une grande réussite », a déclaré Ince à Goal.

“Je pense que la qualité de la Premier League n’a pas été ce qu’elle a été [previously].

«Sont-ils une excellente équipe? Je ne dirais pas qu’ils le sont; vous devez le gagner saison après saison. Je pense qu’ils ont le talent et le manager pour devenir une grande équipe. Les grandes équipes continuent de gagner. S’ils la gagnent cette année et l’année prochaine, alors nous pouvons commencer à la qualifier de grande équipe.

«Comme cette équipe de Man City, c’est une super équipe. Liverpool a été bon au cours des deux dernières années, mais ils doivent continuer à gagner des choses avant de dire que c’est une excellente équipe. Vous revenez à d’autres grandes équipes.

«Je dis Arsenal Invincibles, les équipes de Man United et les équipes de Liverpool qui ont continué à gagner constamment. Coupes d’Europe dans le cas de Liverpool. Pour United, ce sont les titres en double, en triple et en championnat.

«L’équipe de Chelsea avec Drogba, Terry et Lampard était une excellente équipe. Liverpool doit continuer de devenir une grande équipe. »

