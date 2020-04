Incroyable, inimitable, journaliste populaire: 10 ans sans Maurizio Mosca, l’homme qui a vécu deux fois | Primapagina

“J’ai essayé de répandre la joie parmi le peuple”. C’est l’épitaphe que l’on peut lire sur le marbre d’une tombe au cimetière de Bruzzano. Le même occupant de ce lieu sacré le voulait, avant de partir il y a dix ans après quatre lunes de souffrance physique. Auteur de lui-même jusqu’au dernier moment et ironique à l’extrême. Ça s’appelait Maurizio Mosca, d’abord un journaliste sérieux et même sérieux, puis parfois un bouffon pour les fans de football télévisé. C’est une vie incroyable. Un homme qui a vécu deux fois par nécessité et par choix.

La deuxième partie de la vie professionnelle, celui le plus connu du grand public, c’est l’expression directe de ses origines familiales. En fait, son père Giovanni était un enseignant du primaire qui a un jour découvert qu’il avait des qualités humoristiques et littéraires exceptionnelles. Beaucoup, encore aujourd’hui et dont on se souvient comme l’un des écrivains et dessinateurs les plus brillants du genre. Une graine, celle de la satire, qui a été transmise par le parent au plus jeune des trois enfants qu’il a eu, Maurizio, qui l’a arrosé avec d’autres eaux au point de le faire pousser non pas comme un arbre pour les salons intellectuels mais comme un fruit pour le peuple et pour des gens simples.

C’était le caractère nationalpopulaire qui a émergé de la vidéo, en particulier avec Aldo Biscardi, déguisé en magicien et tenant un pendule. Ses collègues de la presse écrite l’ont critiqué et ont un peu honte de lui au nom d’une catégorie qui a du mal à comprendre qu’il est possible de parler sérieusement du football même en s’amusant et en s’amusant. Beaucoup l’ont suivi plus tard. Mais personne n’a jamais réussi à égaler la force de l’original, qu’il le veuille ou non.

En tout cas, la seconde vie de Maurizio Mosca n’obscurcira jamais le souvenir de ce qui fut son premier en tant que journaliste, puis rédacteur en chef et même directeur par intérim pendant deux ans à la Gazzetta dello Sport. La période où nous le fréquentions davantage et il suivait de manière quasi obsessionnelle les commandements du rituel du football, tous rigoureux en double boutonnage. En bon observateur qui doit garder son détachement de la partisanerie, il a soigneusement évité de révéler son identité de joueur de la Juventus. Un amour reçu en cadeau de sa mère Teresa et cimenté par l’irrésistible fascination pour Omar Sivori. à partir de cabezon avant, Maurizio a toujours préféré les champions de génie: Beccalossi, Meroni, Maradona, Baggio, Del Piero. Même Zico, bon sang, son “tueur”.

Oui, car c’est le champion brésilien qui a mis le feu à la bombe qui a explosé sous les pieds de Moscou lorsque, lors d’un Processus biscardien, le champion deUdinese le journaliste a dénoncé pour avoir inventé une interview jamais réalisée. Le directeur de l’époque de la “rosea” a d’abord suspendu puis contraint de quitter le journal l’une de ses “signatures” les plus brillantes. Maurizio avait plaisanté avec le feu dans un monde que la plaisanterie n’acceptait pas. Et il s’est retrouvé sur le bûcher. Maintenant, il s’agit de dire pour sa chance et celle des gens qui l’aimaient pour ce qu’il était et qui voulait être et ce qu’il était. L’homme qui voulait répandre le bonheur parmi les gens.