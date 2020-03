Incroyable, la petite main de Piqué sur une chemise!

Dans la perspective de la saison prochaine, la marque Nike pourrait sortir une série de sweat-shirts et de T-shirts avec le geste du défenseur du Barça.

Attention amateur du Barça, cela vous intéresse beaucoup, pouvez-vous imaginer pouvoir vous habiller avec les couleurs de la Senyera et que dans cette chemise il y avait aussi la “ petite main ” de Piqué au Real Madrid?, Arrêtez de rêver car à partir de la prochaine La saison pourrait être une réalité.

Il n’y a rien de défini mais rien d’officiel, mais le projet et l’intention sont là. Bien sûr, si cette collection est en vente, que nul ne doute qu’ils seront vendus en quelques minutes et bien plus vite que les maillots officiels du club pour la saison prochaine … pour quelque raison que ce soit.