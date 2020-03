Indéfiniment suspendu la première et la deuxième division au Portugal

La première et la deuxième division du football au Portugal sont suspendues indéfiniment à partir de ce vendredi, a annoncé la Ligue portugaise ce jeudi, qui plus tôt cette semaine, il était favorable au maintien des réunions à huis clos.

12/03/2020 à 17:59

CET

EFE

La décision, prise par la Ligue des clubs à l’issue d’une réunion d’urgence et confirmée par Benfica met également fin à sa formation et cherche à atténuer la propagation du coronavirus, qui pour le moment laisse 78 personnes infectées au Portugal.

La Ligue portugaise avait été sous pression ces dernières heures pour prendre cette décision, principalement de la part de l’Union des joueurs, qui avait transféré la “position commune des capitaines des 36 équipes” de la première à la deuxième.

La 25e journée de la Ligue portugaise, qui a commencé ce vendredi avec Braga-Portimonense et s’est terminée dimanche avec Famalicão-Oporto, a été affectée pour le moment et devait se jouer à huis clos.

Cela a été rapporté par la Fédération portugaise mardi, après le gouvernement recommande d’annuler les événements avec plus de 5 000 personnes à l’extérieur et plus de 1 000 à huis clos.

Les compétitions organisées par la Fédération portugaise de football (FPF), telles que la Coupe du Portugal, qui débute demain, vendredi, et les matchs de football en salle ont également été annulés indéfiniment.