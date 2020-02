Indep. Medellín a eu recours à des pénalités pour progresser à Libertadores »

Mardi 25 février 2020

Bien qu’elle ait perdu 1-0 en Argentine contre l’Atlético Tucumán au retour de la troisième phase, l’équipe colombienne avait plus de tempérament et a terminé correctement toutes ses pénalités et a accepté la phase de groupes où elle partagera la zone avec Boca Juniors, Libertad et Caracas.

Independiente Medellín a atteint l’objectif. Malgré leur défaite contre l’Atlético Tucumán 1-0 lors des représailles de la phase 3 de la Copa Libertadores, les «azulgranas» se sont qualifiés pour la zone de groupe après avoir remporté le «doyen» aux tirs au but.

Le but du match joué au stade José Fierro était par Leonardo Heredia pour ceux de Zielinski à 22 ′, qui avec une énorme volée correspondait à la série puisqu’en Colombie c’était le même résultat mais en faveur du DIM.

Le duel s’est poursuivi avec de nombreux jaunes et une transe bien combattue au milieu de terrain. L’Atletico voulait faire appel à la même instance où il a accepté cette phase quand ils ont éliminé The Strongest -penales-, mais pas la boîte de Bobadilla ne les a surpris.

Le «doyen» a raté ses deux premiers lancers pénaux et a donc conditionné la clé aux visiteurs. Les six coups suivants ont été bien exécutés, avec Adrián Arregui qui est devenu le décisif pour Independiente, et a fait la finale 4-2.

Ainsi, les Colombiens font partie du groupe H de la Copa Libertadores, qui se compose de Boca Juniors, Caracas et Libertad de Paraguay. Alors que l’Atlético Tucumán dépendra des autres résultats pour voir s’il se qualifie comme le meilleur perdant de la Copa Sudamericana.

