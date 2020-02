Independiente a perdu contre Fortaleza mais c’était suffisant pour se qualifier pour la phase 2 de la Coupe d’Amérique du Sud 2020

Un but miraculeux dans les 90 + 4 minutes de Fabricio Bustos a qualifié jeudi l’Independiente de Argentina à la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud 2020 aux dépens de la Forteresse brésilienne, qui a remporté 2-1 le match retour du premier tour.

La double valeur des buts à l’extérieur a permis au ‘King of Cups’ de passer le tour suivant, après avoir gagné 1-0 au match aller à Buenos Aires.

Juninho, depuis le point de penalty, a avancé jusqu’aux locaux en première mi-temps et dans la dernière étape, Marlon a marqué le but qui classait la Fortaleza, bien que dans la remise, un centre de Bustes l’a détourné légèrement Melo et s’est retrouvé au fond du filet, au désespoir du public local. .

Independiente vs Fortaleza: c’est comme ça qu’ils ont joué:

LE APERÇU DU PARTI

Indépendant, qui traverse une crise de résultats, cherchera à clore son classement pour la deuxième phase du Coupe d’Amérique du Sud dans une maison Forteresse qu’il ne pourra pas compter sur son capitaine, le centre colombien Juan Quintero. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à l’Estadio Governador Plácido.

indépendant vs Fortaleza: horaires et chaînes de la Copa Sudamericana

Independiente se rendra à Fortaleza, ce jeudi 27 février 2020, puis nous vous montrerons les horaires dans lesquels le match commencera dans votre pays.

Mexique – 18 h 30

Pérou – 19 h 30

Équateur – 19 h 30

Colombie – 19 h 30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Argentine – 21 h 30

Chili – 21 h 30

Paraguay – 21 h 30

Uruguay – 21 h 30

Brésil – 21 h 30

Le «rouge» avec avantage

Les ‘Red Devils’, qui ont sept Libertadores et deux Sud-Américains dans leurs vitrines, sont les favoris sur papier et plus encore après la victoire 1-0 sur leur terrain.

Cependant, l’équipe argentine traverse une mauvaise phase de résultats, avec des retards de paiement à ses joueurs et à leur entraîneur, Lucas Pusineri, interrogés et sans marge d’erreur.

Une élimination avant le Forteresse, une modeste équipe au Brésil, bien que dirigée par tout un historique comme l’exportateur Rogério Ceni, pourrait renverser l’entraîneur argentin du banc du club d’Avellaneda.

“Ce sera le match le plus important du semestre”, a averti Pusineri.

Quelle chaîne l’Independent vs diffusera-t-elle? Forteresse de la Coupe d’Amérique du Sud?

Le choc Indépendant vs. Forteresse, qui sera diffusé dans l’Estadio Governador Plácido, sera diffusé sur différentes chaînes du monde. Ci-dessous, nous vous montrons quel signal il émettra dans votre pays,

Pérou – DirecTV Sports

Colombie – DirecTV Sports

Équateur – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Argentine – DirecTV Sports

Chili – DirecTV Sports

Uruguay – DirecTV Sports

Nouvelles de Independiente

Dans l’arène de Castelao, il sera obligé de faire des changements dans le onze, car le côté Juan Sánchez Miño est suspendu après avoir été expulsé au match aller.

Il est également douteux du centre Alan Franco, qui ces derniers jours s’était entraîné séparément avant sa signature imminente pour le Los Angeles Galaxy, bien qu’il ait rejoint le groupe en raison des problèmes de clôture des négociations.

D’autre part, la fin Martín Benítez est proche de signer avec Vasco da Gama à Rio de Janeiro, comme l’a confirmé un administrateur indépendant sur le portail GloboEsporte.

Gagnez ou dites au revoir

De son côté, le Forteresse, qui vient de s’incliner 2-0 face à Confiança pour la Coupe du Nord-Est, fait face à une opportunité historique de se qualifier pour la première compétition internationale à laquelle il participe.

L’équipe brésilienne centenaire a été à la hauteur des circonstances lors du match aller en Argentine, où elle a donné une bonne image, malgré un but qui l’a forcé à rentrer à la maison.

«Nous recherchons sans aucun doute une qualification pour la prochaine phase de la compétition. Nous sommes désavantagés, mais nous nous battrons beaucoup pour l’obtenir et conquérir cet endroit pour la deuxième phase », a déclaré l’attaquant Ederson aux journalistes, déjà guéri de quelques douleurs à la cuisse qui lui ont fait manquer le match aller.

Alignements probables de l’indépendance par rapport à Forteresse de la Coupe d’Amérique du Sud

Forteresse: Alves, Tinga, Paulao, Michel, Melo, Felipe, Juninho, David, Osvaldo, Romarinho et Cariús. DT: Rogério Ceni.

Indépendant: Campagne, Silva, Barboza, Franco, Bustos, Lucas Romero, Martínez, Sonora, Blanco, Fernández et Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Source: EFE

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ