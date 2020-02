Independiente a sauvé une égalité controversée contre Arsenal

À la clôture de la date 20 de la Super League, Independiente a égalé 1-1 contre Arsenal dans les Libertadores de América. Gastón Álvarez Suárez a ouvert le compte de l’équipe de Oeuf Rondina, qui a mieux joué et a pris les devants quinze minutes de la première mi-temps.

L’équipe de Lucas Pusineri a joué le match dans un environnement tendu et très nerveux. Les supporters ont sifflé l’équipe à plusieurs reprises et les joueurs ont senti la pression à l’intérieur du terrain. Cependant, lors du dernier jeu du jeu, Leandro Fernández a repris un coup franc et a marqué le tirage final pour Red.

Lors de la célébration, l’attaquant a enlevé sa chemise et il a été expulsé parce qu’il avait déjà du jaune. Lorsqu’il a reconnu son erreur, Fernández s’est excusé auprès du peuple. À la fin du match, toute l’équipe d’Arsenal est allée fumer à l’arbitre Nazareno Arasa parce qu’ils ont affirmé que le jeu avant le but n’avait pas été une infraction.