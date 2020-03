Infantino avance l’autorisation de report de l’Eurocup

Gianni Infantino, président de la FIFA, a publié mardi une déclaration soulignant que le football n’est pas étranger au combat qui a lieu au niveau international pour arrêter la pandémie de coronavirus et a expliqué qu’il avait appelé la table demain du Conseil de la FIFA étudier la demande de l’UEFA et de Conmebol de reporter le Championnat d’Europe et la Copa América, bien qu’il ait avancé que proposera d’accepter les deux reports.

Dans sa lettre, le président de la FIFA a noté que “Le monde est confronté à un défi sanitaire sans précédent et une réponse globale et collective est clairement nécessaire. La coopération, le respect mutuel et la compréhension doivent être les principes directeurs que tous les décideurs doivent garder à l’esprit en ce moment crucial. “

Il a noté que dans le football “& NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; il est impératif de trouver des solutions adéquates et équitables dans le monde entier. Cela nécessite l’unité, la solidarité et un sens des responsabilités partagé, et nous devons penser à tous ceux qui, dans le monde, sont potentiellement touchés par nos décisions. “

Infantino a rappelé que “La FIFA a reçu des demandes de la CONMEBOL et de l’UEFA de reporter la Copa América 2020 et l’UEFA EURO 2020 respectivement jusqu’en juin / juillet 2021 dans un espace précédemment réservé à la Coupe des Confédérations de la FIFA et désormais réservé à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. “

Il a ajouté que “dans le but de trouver des solutions équilibrées pour le bien du football et de protéger les intérêts de tous ceux qui sont intéressés & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; et les organisateurs de la compétition, qu’ils soient nationaux, continentaux ou mondiaux, j’ai convoqué demain une conférence de la Table du Conseil pour voir comment nous pouvons progresser collectivement sur les questions. Au cours de cette réunion, Je proposerai les étapes suivantes: accepter les reports de la Copa América CONMEBOL 2020 et de l’UEFA EURO 2020 jusqu’en juin / juillet 2021; décider à un stade ultérieur, quand la situation sera plus claire, quand reporter la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, plus tard en 2021, 2022 ou 2023; discuter avec la Fédération chinoise et le gouvernement chinois du report de la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA à partir de 2021 afin de minimiser tout impact négatif; et de discuter de l’impact de ces changements sur le calendrier avec les confédérations, les associations membres et d’autres parties prenantes, et de travailler sur le calendrier international actuel des partis dans le but de trouver des solutions appropriées afin que tout le monde soit proposé dès que les circonstances l’exigent. permettre, espérons-le avant la fin du mois d’avril. “

Infantino a également annoncé que “la FIFA est en mesure de proposer des mesures de solidarité proactives visant spécifiquement la crise des coronavirus. Plus précisément, je proposerai également une contribution directe de 10 millions de dollars de la FIFA à l’Organisation mondiale de la santé, Fonds de réponse de solidarité de l’OMS COVID-19; discuter de la possibilité de créer un Fonds mondial d’aide au football pour aider les membres de la communauté du football touchés par cette crise; et encourager tout le monde dans le football à contribuer à ces efforts. “

En revanche, a indiqué la FIFA, “elle consultera également les acteurs du football professionnel pour pouvoir annoncer prochainement modifications nécessaires ou dérogations temporaires au Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs pour protéger les contrats des joueurs et des clubs. “