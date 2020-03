Infantino: «Reprendre en mai? D’abord la santé, puis les comptes. Je révolutionne le football, moins de tournois et moins de clubs »| Primapagina

À l’occasion de son anniversaire, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport dans laquelle il parle des futurs mouvements avec lesquels va révolutionner le monde du football.

À PARTIR DE MAI – “La santé d’abord. Puis tout le reste. Et le reste, pour les managers, c’est espérer le meilleur mais aussi se préparer au pire. Nous jouerons quand nous le pourrons sans mettre en danger la santé de qui que ce soit. Les fédérations et les ligues sont prêtes à suivre le recommandations des gouvernements et de l’OMS. “

FIFA – “Maintenant, pensons au calendrier de l’équipe nationale. Et aux changements temporaires et aux dérogations aux règlements sur le statut des joueurs et des transferts. Pour protéger les contrats et ajuster les périodes d’inscription. Des mesures dures sont nécessaires. Mais il n’y a pas le choix. Nous devrons tous faire des sacrifices. “

LA NOUVELLE COUPE DU MONDE POUR LES CLUBS – “Ce n’est pas mon rêve, mais un tournoi de la FIFA pour développer le football interclubs mondial, voulu par tous les clubs, y compris les meilleurs européens. Lorsque l’UEFA a créé la Ligue des champions il y a trente ans, nous ce fut l’insurrection des fédérations et des ligues: elles avaient peur de la nouveauté. On dit maintenant qu’elle était un génie. Nous sommes confrontés à des peurs similaires et inutiles: tout le monde aura des avantages. Nous allons bientôt décider de jouer la première édition en 2021, en ’22 ou tout au plus en ’23. Mais n’oublions pas une chose … “.

LES FÉDÉRATIONS – “Seule la FIFA fait la solidarité mondiale. La Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde sont la seule source de revenus pour la majorité des associations. Sans, dans plus d’une centaine de pays, il n’y aurait pas de championnats, de secteurs jeunes, de football féminin, de terrains. Le report de la Coupe du monde des clubs fait perdre des centaines de millions à la FIFA et à toutes les associations. Les solutions du calendrier international doivent tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. C’est une responsabilité de la FIFA. Bien sûr, tout le monde est prêt à prendre du recul, comme nous. ».

RÉCESSION – “Oui, le football est en danger de récession. Une évaluation de l’impact économique mondial est nécessaire. Maintenant, c’est difficile, nous ne savons pas quand il reviendra à la normale. Mais regardons les opportunités. Nous pouvons peut-être réformer le football mondial en prenant du recul. Avec différents formats. Moins tournois, mais plus intéressant. Peut-être moins d’équipes, mais plus équilibré. Moins de jeux pour protéger la santé des joueurs, mais plus de combats. Ce n’est pas de la science-fiction, parlons-en. Nous quantifions les dommages, voyons comment les couvrir, nous faisons des sacrifices – ceux qui ont géré le propre “entreprise” de manière saine – et recommençons. Pas de zéro, nous sommes privilégiés. Mais sauvons tous ensemble le football d’une crise qui risque d’être irréversible “.

VAR – “Le Var est désormais indispensable. S’il est utilisé correctement, les critiques s’atténueront. Il peut être perfectionné, mais le fait est que dans certains pays ils ne respectent pas le protocole Ifab. Il est important de comprendre que le Var aide l’arbitre, et pas que quelqu’un d’autre prenne les décisions “

SCUDETTO – “Ce ne serait pas correct de dire quelque chose. Et ce n’est pas une décision de la FIFA. Si on me le demande, je donnerai mon avis. Mais le football, et le Scudetto, ne me semblent pas les choses les plus importantes maintenant”