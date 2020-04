Infinito Buffon, seule la signature manque pour le renouvellement avec la Juve | Primapagina

Seule la signature est manquante. Ce qui est maintenant devenu une expression particulièrement utilisée sur le marché des transferts, représente désormais le meilleur résumé pour encadrer l’accord. pour le renouvellement du contrat de Gianluigi Buffon avec la Juve. Parce que maintenant, seule la signature est manquante. Cela viendra, ce n’est qu’une question de temps. Lorsque la situation liée aux urgences sanitaires le permettra, le nouveau contrat pour Buffon deviendra réalité. Quoi qu’il arrive cette saison, le gardien le plus fort de tous les temps (également italien du millénaire selon l’enquête lancée par Calciomercato.com), il se donnera au moins un tour de carrousel de plus pour chasser cette Ligue des Champions qui a été touchée et jamais conquise. D’un autre côté, il se porte bien avec son corps et son esprit, mais si proche il y a quelques années, il semblait prendre sa retraite maintenant, cette hypothèse peut à nouveau attendre. et le terrain a confirmé que Buffon est quelque chose de plus, beaucoup plus, qu’un simple douzième. Il est titulaire adjoint aux côtés de Wojciech Szczesny, il est capitaine parmi les capitaines, il est un leader total. FONDAMENTALE – Que sa présence est fondamentale à tous points de vue, alors on l’a de nouveau compris au cours des dernières semaines. Aux côtés de Giorgio Chiellini (à son tour confiant dans le renouvellement du contrat) et Leonardo Bonucci, Buffon a joué un rôle clé dans la négociation entre l’équipe et l’entreprise concernant l’accord de réduction de salaire. Bref, bien plus qu’un simple joueur, comme mes collègues sénateurs. Longue vie alors à Buffon, la Juve est sa maison, un poste de manager dans le futur semble assuré s’il le voulait. Mais un avenir pas trop proche, caré Buffon est toujours un footballeur à tous égards, un grand footballeur. Que même à 42 ans, il a trop faim pour en dire assez. Et pour le renouvellement avec la Juventus, l’empreinte, seule la signature manque.