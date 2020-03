Iniesta a envoyé un message de soutien au Coronavirus »Soccer press

Samedi 14 mars 2020

L’ancien milieu de terrain de Barcelone a appelé, via ses réseaux sociaux, à soutenir les personnes touchées par COVID-19 et a appelé à prendre soin d’eux-mêmes face à cette épidémie infectieuse. De plus, le «cerveau», qui est situé au Japon, en a profité pour parler de la situation dans le pays japonais.

La pandémie de coronavirus affecte tous les pays et personne n’a été indifférent à cette situation complexe. De nombreuses personnalités du football sont venues exprimer leur soutien et, à cette occasion, Andrés Iniesta s’est également joint à l’équipe. Le «cerveau» a utilisé ses médias sociaux pour envoyer un message d’encouragement et de prudence contre COVID-19.

“Je veux envoyer un message de soutien, d’encouragement et de sensibilisation dans cette situation grave et compliquée que nous vivons au cours de ces semaines”, a-t-il commencé à dire dans une vidéo sur Instagram.

En ce sens, l’ancien milieu de terrain de Barcelone a fortement demandé que les protocoles qui sont stipulés soient respectés et ne soient pas égoïstes en ce moment difficile.

«Il faut faire attention aux protocoles, aux indications, à toutes les indications que nous disent les professionnels. Vous devez être les plus attentionnés du monde en ce moment et cohérents avec ce que nous faisons de nous-mêmes et ce qui nous entoure. “

Enfin, l’ancienne équipe nationale espagnole a souhaité évoquer sa situation au Japon, où il travaille comme footballeur de Vissel Kobe et comment il a traité ce problème de santé qui affecte la population mondiale.

«Au Japon, les écoles sont fermées depuis des semaines, nous sommes sortis dans la rue le moins possible, pratiquement rien. La situation semble se normaliser, même si nous continuons avec toutes les inquiétudes “, at-il conclu.