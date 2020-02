Inmobile équivaut à un record de calcium sur 50 ans

Inmobile a marqué un doublé dans la victoire de la Lazio par 5 buts à 1 contre Spal et a égalé un record datant de 1959.

Ciro Inmobile est, avec la permission de Lewandowski, le joueur le plus en forme du football européen.

Devant le Spal et devant ses supporters, l’attaquant italien n’a de nouveau pas manqué son rendez-vous avec le but et a signé un doublé qui lui a permis d’atteindre 25 buts dans les 21 premiers jours de Serie A. Impressionnant.

Impeccable

Ciro Immobile continue et continue de marquer des buts et a déjà 25 ans dans cette #SerieA. Le record de la ligue italienne est détenu par Higuain avec 36 buts, Ciro va-t-il l’atteindre?

Un tel nombre de buts à ce stade du championnat était quelque chose qui n’avait pas été vu dans le football italien depuis plus de 50 ans. Antonio Valentin Angelillo, Curieusement, un autre attaquant de la Lazio détenait le record du plus grand nombre de buts après 21 jours avec 25 autres au cours de la saison 1958/59.

Inmobile cherchera désormais à battre un autre record, celui signé par Higuaín lors de sa dernière campagne à Naples et à devenir la capocannoniere avec le plus de buts dans l’histoire du Calcio, dépassant les 36 signés par Pipita.