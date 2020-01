Inspiré par Touré et Vieira, l’objectif annoncé peut sauver le milieu de terrain de West Ham – HITC

Le West Ham United de David Moyes espère, semble-t-il, attaquer l’équipe de Serie A Udinese et ramener Seko Fofana en Premier League.

Pendant ses années de formation à Manchester City, Seko Fofana a reçu le genre d’éducation au football pour laquelle la plupart des jeunes milieux de terrain en herbe tueraient.

Non seulement le Français au visage frais a perfectionné ses talents sous le légendaire capitaine d’Arsenal Patrick Vieira dans les réserves de la ville, mais il a également passé plusieurs heures dans le nord-ouest à regarder avec admiration alors que Yaya Touré aplatissait les défenses de Premier League et établissait les “ voisins bruyants ” comme La force dominante de Manchester.

“Yaya Touré est un joueur qui m’inspire beaucoup”, a déclaré Fofana, 19 ans, à Sky Sports (5 mai 2015, relayé par les HOMMES) pendant son séjour en Angleterre. «Il a une énorme influence sur le style de Man City et j’ai appris en le regardant jouer.

«Patrick Vieira m’a aidé à progresser chaque jour. Il était un grand joueur dans ma position, donc ses conseils sont bons. »

Alors que Fofana n’a jamais réussi à atteindre les niveaux remarquables de deux grands joueurs de Premier League depuis son départ de Manchester il y a quatre ans, l’influence de Vieira et Touré transparaît chaque fois qu’il monte sur le terrain dans les rayures noires et blanches de l’Udinese.

Et, selon The Mail, un joueur qui approche maintenant de son apogée à l’âge de 24 ans pourrait rentrer en Angleterre plus tôt que tard avec West Ham exprimant un intérêt pour un homme qui, sans jamais réussir à City, pourrait être exactement ce dont le London Stadium a besoin.

Demandez à n’importe quel fan de Hammers où se trouvent leurs faiblesses et 9/10 d’entre eux pointeront directement vers le centre du parc. Ce n’est pas une critique de Mark Noble ou Declan Rice – plus une référence au manque alarmant de couverture avec Jack Wilshere crocked et Carlos Sanchez ayant l’air d’être dans la mauvaise occupation.

Kamara, comme vous l’avez peut-être deviné par son admiration pour Vieira et Touré, est à son meilleur lorsqu’il passe au milieu de terrain, repoussant les adversaires en fuite.

Le «nouveau Yaya Touré» qu’il n’est peut-être pas, mais les partisans de West Ham accepteraient volontiers une imitation réaliste.

