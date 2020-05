Instagram | Kourtney Kardashian laisse des milliers de gens sans voix avec cette photo de bikini | IG | Célébrités | Célébrités | Vidéo | Photos | NNDA NNRT Off Side

Beaucoup de ceux qui suivent Kourtney Kardashian dans Instagram Ils étaient «en un seul morceau» quand ils ont vu l’une des dernières photographies que la célébrité a partagées. Comme indiqué dans le titre, il semble porter un petit bikini.

Comme on le voit dans la section des commentaires, cette pièce a étonné des milliers de personnes par ses petites dimensions. Jusqu’à présent, le poste de membre du “Klan” s’accumule plus de 7 000 réponses.

«Ce petit bikini noir est tombé amoureux de plus d’un. J’en suis absolument sûr, c’est un fait“Dit un de ces internautes.

REGARDEZ: Kourtney et Khloé Kardashian ont fait leurs valises et sont partis en vacances aux îles Turks et Caicos