Inter 1 – 1 Cagliari

Le match a eu lieu ce dimanche au Giuseppe Meazza et qui a fait face à la Inter et à Cagliari Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Inter affronté le jeu avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un nul 1-1 dans le dernier duel joué contre lui US Lecce. De la part de l’équipe visiteuse, le Cagliari récolté une cravate à double sens devant Brescia Calcio, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en deuxième position, tandis que le Cagliari Il est resté à la septième place à la fin du match.

26/01/2020

À 14:39

CET

SPORT.es

Le jeu a commencé positivement pour l’équipe à domicile, qui a ouvert son compte de score avec un peu de Lautaro Martínez à la 29e minute, concluant la première mi-temps avec un 1-0 au tableau d’affichage.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe visiteuse, qui a égalé le match à travers un objectif de Radja Nainggolan à la 78e minute Enfin, le match s’est terminé par un 1-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Inter ils ont sauté du banc Diego Godín, Alexis Sánchez et Federico Dimarco remplacer Milan Skriniar, Stefano Sensi et Cristiano Biraghi, tandis que les changements du groupe de visiteurs Lucas Castro, Federico Mattiello et Luca Cigarini, qui a sauté sur le terrain pour Christian Oliva, Luca Pellegrini et Radja Nainggolan.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes à Inter (spécifiquement pour Romelu Lukaku, Nicolo Barella, Stefan de Vrij et Lautaro Martínez). Il a également montré un carton rouge à l’équipe à domicile, ce qui a entraîné l’expulsion de Lautaro Martínez. L’équipe visiteuse a laissé la rencontre propre de la carte.

Avec cette cravate, le Inter Il s’est classé deuxième du tableau avec 48 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue des champions. De son côté, le Cagliari avec ce point, il est resté en septième position avec 31 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Antonio Conte fera face à Udinesetandis que le Cagliari sera mesurée par rapport à la Parme.

Fiche techniqueInter:Samir Handanovic, Milan Skriniar (Diego Godín, min.17), Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Ashley Young, Stefano Sensi (Alexis Sánchez, min.82), Borja Valero, Nicolo Barella, Cristiano Biraghi (Federico Dimarco, min.85 ), Lautaro Martínez et Romelu LukakuCagliari:Alessio Cragno, Paolo Farago, Ragnar Klavan, Sebastian Walukiewicz, Luca Pellegrini (Federico Mattiello, min.76), Nahitan Nández, Radja Nainggolan (Luca Cigarini, min.86), Joao Pedro Galvao, Christian Oliva (Lucas Castro, min.74) ), Artur Ionita et Giovanni SimeoneStade:Giuseppe MeazzaButs:Lautaro Martínez (1-0, min. 29) et Radja Nainggolan (1-1, min. 78)