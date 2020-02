Inter, 2 raisons de regarder le match de Lazio: classement et tous les avis … | Serie A

L’Inter regarde le match Lazio-Vérone pour deux raisons très importantes. Le premier concerne évidemment le classement: en remportant le match de récupération de la 17e journée, la Lazio dépasserait les Nerazzurri au classement, passant à la deuxième place. Non seulement cela, les avertis comptent également.

INTER ET DIFFIDE – Oui, car entre 2 matchs la Lazio-Inter sera jouée. Ainsi, la liste des avertissements, qui pourrait potentiellement sauter le match contre Parme – ou tout simplement contre l’Inter – commence à être importante. En particulier, ils risquent chez eux dans le Latium Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic et Stefan Radu. S’ils devaient prendre le jaune ce soir, ils manqueraient Parme et reviendraient à leur disposition contre l’Inter.