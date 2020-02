Inter, 3-5-2 est déjà un problème? | Serie A

L’Inter de Conte doit changer de rythme, ce qui pourrait également signifier changer de vêtements. C’est ce qu’écrit la Gazzetta dello Sport, qui explique comment le 3-5-2 a déjà été identifié comme l’un des problèmes par les fans qui commentent les médias sociaux. L’Inter commence à être prévisible, écrit la “Rosea”, c’est précisément la démarche faite par l’équipe coachée par le coach du Salento.

“Tourner signifie surprendre. L’Inter a du mal à se retrouver et s’accroche plus que jamais à LuLa, mais dans le sprint Scudetto, la capacité de changer continuellement de peau au cours du même match et peut-être sans jouer de changement sera fondamentale. La note qui est faite aujourd’hui à l’équipe de Conte est en fait la prévisibilité: l’Inter voyage fort mais réalise presque toujours le même score. mais aujourd’hui, même les opposants semblent avoir mémorisé. Sur les réseaux sociaux une partie des fans a identifié en 3-5-2 sans variations le point sensible des dernières sorties. Il y aurait aussi la double face de LuLa, disruptive contre les petites et moyennes écoles mais bloquée car fatiguée, prévisible et peu servie dans les défis directs “.