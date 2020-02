Inter 4-2 AC Milan

Il Inter a gagné 4-2 contre Milan lors de la réunion tenue ce dimanche au Giuseppe Meazza. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Inter Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir gagné 0-2 contre Udinese. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AC Milan récolté un match nul à un devant Hellas Verona, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe rouge et noire était en huitième position après la fin du match, tandis que le Inter C’est le deuxième.

02/09/2020

Agir à 22h49

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé positivement pour l’équipe rouge et noire, qui a ouvert le score grâce à l’objectif de Daim Rebic à la 40e minute. AC Milan à travers un peu de Zlatan Ibrahimovic juste avant le bip final, spécifiquement à 45, terminant la première moitié avec un 0-2 à la lumière.

La seconde moitié du match a commencé favorablement pour l’équipe de negriazul, qui s’est approchée du tableau de bord avec un but de Marcelo Brozovic à la 51e minute. L’équipe à domicile a encore marqué, obtenant le match nul grâce à un peu de Matías Vecino à 53 minutes. Plus tard, il a marqué l’ensemble local, tracé avec un peu de Stefan de Vrij ce qui a permis 3-2. Il a marqué le Inter par un objectif de Romelu Lukaku quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match avec un résultat final de 4-2.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Inter qui sont entrés dans le jeu étaient Christian Eriksen, Victor Moses et Cristiano Biraghi remplacer Alexis Sánchez, Antonio Candreva et Ashley Youngtandis que les changements de Milan étaient Rafael Leao, Lucas Paqueta et Giacomo Bonaventura, qui est entré pour remplacer Samu Castillejo, Franck kessie et Daim Rebic.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont quatre à Inter (spécifiquement pour Matías Vecino, Nicolo Barella, Milan Skriniar et Romelu Lukaku) et deux à Milan (Franck kessie et Andrea Conti).

Après avoir vaincu le match, le Inter il était situé avec 54 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la deuxième place du tableau des qualifications à la fin du match, au lieu de la Ligue des champions, tandis que le AC Milan Il s’est classé huitième avec 32 points.

Le prochain engagement de la série A Inter c’est contre lui Latiumtandis que le AC Milan fera face à la Torino.

Fiche techniqueInter:Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Samu Castillejo, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu et Zlatan IbrahimovicAC Milan:Daniele Padelli, Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Antonio Candreva, Matías Vecino, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Alexis Sánchez et Romelu LukakuStade:Giuseppe MeazzaButs:Ante Rebic (0-1, min. 40), Zlatan Ibrahimovic (0-2, min. 45), Marcelo Brozovic (1-2, min. 51), Matías Vecino (2-2, min. 53), Stefan de Vrij (3-2, min. 70) et Romelu Lukaku (4-2, min. 90)