Inter, accord proche pour Young: le dernier | Primapagina

Non seulement Leonardo Spinazzola: l’Inter prend un autre coup pour l’aile. Deal très proche de la fermeture, en fait, pour Ashley Young, en dehors de Manchester United. Au cours des dernières minutes, les Nerazzurri et les Red Devils sont parvenus à un accord sur une base de 1,5 million d’euros plus bonus, pour un joueur qui expirera en juin. Pour l’anglais, un contrat de 18 mois jusqu’en juin 2021 est prêt.