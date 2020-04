Selon la Radio chilienne Cooperativa, Alexis Sanchez serait entré sur l’orbite de l’Atlético Madrid. Il est peu probable que l’attaquant soit racheté par l’Inter et ne fait pas partie des plans de Manchester United. La saison Nino Maravilla du Nerazzurri a jusqu’à présent été décevante, conditionnée par des blessures: 15 jetons de présence, principalement des pièces de jeu, et un but.