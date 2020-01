Inter-Atalanta: si c’est le Var, alors retirez-le. Et Irrati s’arrête | Primapagina

Nous avons toujours été des partisans convaincus du Var, pour une raison fondamentale extrêmement simple: il est absurde qu’une erreur d’arbitrage évidente et importante, dont tout le monde a connaissance après quelques instants, ne soit pas corrigée de manière à garantir le bon déroulement du jeu. Cependant, après ce qui s’est passé lors des deux premiers jours de championnat en 2020, notre idée change. La raison? C’est aussi extrêmement simple: quel est l’intérêt d’avoir Var si vous ne l’utilisez pas quand vous en avez besoin?

La semaine dernière, c’est arrivé à Gênes-Sassuolo: plongée dans la zone de Sanabria, pénalité accordée pour une erreur sensationnelle de l’arbitre, non annulée par le Var; Le but de Pandev est né d’une faute de Criscito sur Berardi, également sans aucune correction de la vidéo. Et cette fois c’est arrivé Inter-Atalanta: l’arbitre n’a pas vu le Lautaro commet une faute nette sur Toloi qui aurait déterminé la rigueur et l’expulsion des forces argentines et le Var ne l’a pas rappelé pour revoir l’action à la télévision.

Quiconque a vu les images des épisodes que nous mentionnons sait que ce sont des erreurs claires et évidentes, comme on aime à le dire aujourd’hui pour justifier l’intervention du Var. E alors vous pourriez aussi bien l’enlever, ce mouvement lent béni, donc si rien d’autre nous recommencerons à dire: facile pour nous de juger devant la télévision, pour l’arbitre sur le terrain c’est très compliqué … Parce que la réalité aujourd’hui est que les arbitres non seulement font des erreurs sur le terrain, et parfois c’est là, mais ils ne savent même pas comment observer les images au ralenti, ce qui est inadmissible.

Soit dit en passant: l’arbitre Gênes-Sassuolo était Irrati, qui était aussi le Var d’Inter-Atalanta (Rocchi avait le sifflet). Quelqu’un a essayé de nous convaincre qu’il était numéro un devant la télé. Eh bien, l’occasion est venue pour vraiment le laisser regarder la télévision pendant longtemps. Mais celui à la maison.

