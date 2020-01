Inter, Ausilio après le blitz pour Eriksen et Giroud: «Nous avons confiance en général» | Primapagina

A son arrivée à l’aéroport de Linate après le voyage à Londres, le directeur sportif d’Inter Piero aide Il a fait quelques déclarations: “Je suis désolé que vous m’attendiez ici, il n’y a rien à dire. Il n’y a rien de nouveau. Les fans doivent avoir confiance en ce que l’équipe fait et en ces gars parce qu’ils essaient de faire de leur mieux. et ils le montrent dans tous ces jeux. “

“Des mises à jour? Il n’y en a pas. Faire confiance à Giroud et Eriksen? Nous avons confiance en général et pas seulement pour ces deux acteurs, dans le travail que nous faisons et dans le travail que nous faisons avec l’entraîneur et les joueurs. La chose la plus importante est ceci et c’est ce que ça vaut. Si nous pouvons faire quelque chose d’important, nous le ferons. Les mots de Conte sur des idées brillantes et peu d’argent? Toujours d’accord avec notre coach».