Inter, Barcelone printemps Aubameyang. Lautaro Martinez premier choix du blaugrana

Barcelone fait savoir Pierre-Emerick Aubameyang ce qui n’est pas une priorité, tandis que le haut de la liste de courses du club catalan reste l’intervieweur Lautaro Martinez et le retour du Paris Saint-Germain de Neymar. C’est ce qui a été rapporté par l’édition d’aujourd’hui de Sunday Express, selon laquelle l’attaquant d’Arsenal ne serait pour le moment suivi que par l’Inter, qui serait prêt à investir pour le Gabonais de 30 ans au cas où Lautaro devrait partir l’été en direction Camp Nou. Alors que les discours pour le renouvellement d’Aubameyang restent au point mort, avec un contrat expirant en juin 2021 de 300 000 £ par semaine et avec une augmentation de 30% pour la saison prochaine et donc la dernière, ce qui met à rude épreuve les finances de la Les artilleurs, désormais définitivement éliminés de la course à une qualification en Ligue des champions.