Inter, Barella: “Mon idole a toujours été Dejan Stankovic”

Le milieu de terrain de l’Inter Nicolò Barella a publié une longue interview avec les chaînes officielles de Pirelli. Ce fut l’occasion pour le Sarde de parler de sa passion pour le football et d’expliquer comment et quand il est né.

Comment est née votre passion pour le football?

“Mon père me l’a envoyé. Nous avons toujours regardé les matchs ensemble, mais je dois dire que ma mère a joué un rôle fondamental car cela m’a permis de cultiver ma passion, me conduisant à l’entraînement et au stade “.

Pour qui applaudissez-vous?

«Comme quiconque est né et a grandi à Cagliari, il est presque évident d’encourager l’équipe de notre ville. Il y a un sentiment d’appartenance qui gagne tout. “

Où as-tu commencé à jouer?

“J’ai commencé très jeune, trois ans et demi, à Cagliari, à l’école de football Gigi Riva où l’éducation et les aspects sociaux sont aussi importants que le football lui-même. J’y ai joué jusqu’à l’âge de neuf ans, lorsque j’ai été promu à Cagliari. “

Qui était ton idole quand tu étais enfant?

«Mon idole a toujours été Dejan Stankovic pour sa façon de jouer et de jouer. En plus du talent, il a toujours mis la passion et le dévouement sur le terrain. Pour lui, cela n’a jamais pris fin jusqu’au dernier moment. “



Avez-vous regardé les matchs au stade?

«J’ai commencé à regarder des matchs avec mes deux parents. Puis, dès que j’ai grandi, j’ai commencé à partir avec mes amis jusqu’à ce que mes engagements envers le football me le permettent. “

Avez-vous suivi l’équipe à l’extérieur?

“Non, jamais parce que j’ai joué tous les week-ends et sauter un match était tout simplement impossible.”

Avez-vous déjà demandé des autographes aux joueurs?

«J’ai toujours été très timide et j’ai pris la peine de demander à quelqu’un un autographe. Comme j’étais timide et parce que je ne voulais pas déranger, je n’ai jamais demandé d’autographe à personne. “

Quelle race est imprimée dans votre mémoire?

“Le retour de Cagliari contre Naples, 2-1. Ce fut un match merveilleux car Napoli gagnait deux à zéro, grâce à un but marqué par Hamsik au début de la deuxième mi-temps. Mais en récupération, alors que nous allions perdre, Matri a marqué à la 93e minute puis Conti à la 94e minute a renversé le résultat. Cette année-là, le Scudetto a été remporté par l’Inter de Mourinho, tandis que Cagliari a été sauvé en terminant 16e. “