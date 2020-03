Inter, Bergomi: ‘Trapattoni voulait que je fasse la Juve. J’étais sur le point de partir même quand … ‘| Serie A

S’adressant aux microphones de Sky, l’ancien capitaine de l’Inter, Beppe Bergomi, parle de son passé de footballeur et révèle des anecdotes du marché.

“Suis-je près de quitter l’Inter? En deux temps: lorsque Trap a formé la Juventus, il m’a demandé si j’étais d’accord avec l’Inter. Face à mon oui, il a répondu “Alors restez à l’Inter”. Puis, après l’année d’Orrico, en 1992, avec quelques difficultés, les responsabilités incombaient toujours à Zenga, moi et Ferri. À ce moment, Rome et le Latium se sont approchés. Puis Bagnoli est arrivé et il m’a dit en dialecte milanais “Mais où voulez-vous aller?”. Et je suis resté. Nous sommes arrivés deuxièmes derrière le grand Milan, nous les avons effrayés jusqu’au dernier “. En deux temps: lorsque Trap a formé la Juventus, il m’a demandé si j’étais d’accord avec l’Inter. Face à mon oui, il a répondu “Alors restez à l’Inter”. Puis, après l’année d’Orrico, en 1992, avec quelques difficultés, les responsabilités incombaient toujours à Zenga, moi et Ferri. À ce moment, Rome et le Latium se sont approchés. Puis Bagnoli est arrivé et il m’a dit en dialecte milanais “Mais où voulez-vous aller?”. Et je suis resté. Nous sommes arrivés deuxièmes derrière le grand Milan, nous les avons effrayés jusqu’au bout. ”