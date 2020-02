Inter, Biraghi: «Heureux pour le but, j’ai rêvé de ce moment depuis que je suis enfant» | Ligue Europa

Le dos plein Nerazzurri Cristiano Biraghi parle à l’Inter TV après le succès contre Ludogorets en Ligue Europa: “Je suis content du premier but parmi les professionnels avec ce maillot, j’ai rêvé de ce moment depuis que je suis enfant. Je suis content de la victoire et de la qualification, je dédie le net à mon ma femme et mes filles. Nous allons bien, nous préparerons la prochaine course avec la plus grande concentration mais aussi avec la plus grande sérénité, sans mettre de pression inutile. Portes fermées? Nous sommes habitués au public, mais nous sommes des professionnels et nous trouvons les stimuli quel que soit le cadre de Nous devons penser à jouer un jeu très important. ”