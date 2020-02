Inter, Biraghi: «Le premier but? J’en ai rêvé enfant »| Ligue Europa

Cristiano Biraghi a parlé aux microphones Inter TV à la fin du match Ligue Europa entre Inter et Ludogorets: «Je suis très content de mon premier objectif avec ce maillot, c’est quelque chose dont je rêvais depuis que je suis enfant et que je dédie aujourd’hui à ma femme et mes filles. Maintenant, dirigez-vous vers le défi avec la Juve sans pression. “

PORTES FERMÉES – «Nous sommes habitués à jouer avec le soutien de nos fans, mais en même temps nous sommes des professionnels et les stimuli doivent être trouvés quel que soit le stade. Maintenant, nous devons penser à jouer un jeu fondamental de la meilleure façon possible ».