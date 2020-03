Inter, blitz pour de Paul: Radu possible homologue

L ‘Udinese est prêt à monétiser avec la vente de Rodrigo de Paul. Le meneur de jeu de Sarandí, propriétaire de l’abriceleste et star de l’équipe du Frioul, pourrait donc jouer les derniers matchs avec l’équipe qui a fait de lui un haut de notre Serie A.

De Paul – Inter: l’Udinese estime à 35 millions

À cet égard, de Paul est depuis longtemps sur le cahier deInterà tel point que le club Nerazzurri s’est dit prêt à tenter un nouvel assaut. Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, Pozzo ne ferait pas de remises par rapport aux 35 millions déjà demandés cet hiver: un chiffre important que la Nerazzurri Marotta entend déposer grâce à l’insertion d’une contrepartie.

Ionut Radu, auteur d’une excellente première partie de saison à Gênes et désormais relégué au banc dans celui de Parme, pourrait être la clé: l’Udinese ne pourra guère retenir Juan Musso, actuel premier gardien de but de M. Gotti, et pour cela il accepterait pouvoir dialoguer sur cette base. La satisfaction du joueur ne manque pas, les conditions pour aller au cœur de la même négociation: dans les semaines à venir, l’accord entre le noir et le blanc et le nerazzurri pourrait décoller.