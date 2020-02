Inter, Bonolis: «Conte n’a aucune obligation de gagner le Scudetto» | Serie A

Paul Bonolis, fan connu des« Inter, a parlé du match de dimanche entre le Nerazzurri et la Juve sur Calcio Today’s microphones: “Portes fermées? Il n’y aura pas la même ambiance, je ne sais pas si de cette façon le combat Scudetto sera déformé. Possible que les joueurs, connaissant le poids de ce défi, ils le vivent comme si le public était là. Je pense qu’en général plus de mesures ont été prises sur l’exaspération des médias que sur les besoins réels de santé. Nous sommes dans l’illusion collective “.

SUR COMTE – “Je pense que Conte fait ce qu’on lui a demandé de faire, c’est-à-dire maintenir l’équipe à un niveau de classification et d’ambitions en ligne avec les investissements réalisés. Il n’a aucune obligation de remporter le championnat, mais il a l’équipe à essayer.” a créé une unité d’intention: c’est déjà un résultat immense. N’oublions pas la Lazio, pour le Scudetto le combat est de trois.

À PROPOS D’ERIKSEN – “Eriksen? C’est un formidable milieu de terrain, je ne sais pas à quel point cela s’inscrit dans la logique tactique de Conte. L’entraîneur trouvera la solution, peut-être qu’il changera quelque chose par rapport à ses idées”.