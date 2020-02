Inter, Borja Valero: «J’ai eu du mal, puis j’ai prouvé que j’étais au niveau de l’équipe» | Serie A

Borja Valero, milieu de terrain duInter, a parlé aux micros Sky Sport: “Il était très important d’essayer de gagner et de marquer autant de buts que possible pour avoir la chance de jouer un retour plus détendu. Ce n’est pas tout, mais c’est un bon pas en avant. Les Ludogorets voulaient faire bien devant une grande équipe comme l’Inter. Après un départ lent, nous avons ramené le résultat. Commence maintenant une période où chaque match est plus difficile, les équipes jouent beaucoup. Nous l’avons essayé sur notre peau, dans ce deuxième tour, nous avons laissé des points avec des équipes que nous avions battues lors du match aller. Les distances les plus élevées sont minimes, nous devons faire autant de points que possible pour être là, jusqu’à la fin, pour avoir nos chances. Nous voulons casser les boîtes à “Le groupe peut faire la différence dès maintenant. Nous devons être unis. Il y a de nombreux engagements, chacun a son petit espace et doit donner le sien pour l’équipe.”

SUR SA SAISON – “Mon millésime avait commencé avec un peu de difficulté, je n’avais pas de place. Mais j’ai beaucoup travaillé, les blessures m’ont un peu ouvert la voie et j’ai prouvé être au niveau de l’équipe. Je suis content car c’est pour moi surtout, j’ai de nombreux stimuli renouvelés “.

À PROPOS D’ERIKSEN – “C’est un joueur vraiment important. J’avais déjà joué contre lui dans le passé, le souffrant: nous espérons qu’il pourra apporter sa contribution dans cette finale de la saison”.