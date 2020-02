Inter, Borja Valero: “Nous voulons bien faire en Europe. Je suis resté pour lever des trophées”

Sport Mediaset, le milieu de terrain de Nerazzurri Borja Valero il a également évoqué la victoire d’hier, qui place l’Inter en excellente position en vue des huitièmes de finale de la Ligue Europa: “Très important après une lourde défaite comme celle contre la Lazio dimanche dernier. Il fallait gagner et faire un bon résultat pour avoir une semaine plus calme et mieux préparer les prochains défis à venir. Nous savions qu’apporter un bon résultat nous donnerait plus de tranquillité d’esprit, entre guillemets, car vous n’êtes jamais sûr de ce qui peut arriver au retour, mais ce sera un peu La Ligue Europa? C’est une compétition que nous aimons mais qui nous fatigue. Nous l’avons et nous voulons bien faire, donc nous ne pouvons pas nous détendre. Gagner quelque chose? J’espère, c’est quelque chose que je pense depuis le début Je suis resté pour cette raison et j’espère que cela arrivera d’ici la fin de la saison. “

Le match contre la Lazio: “Il est déjà derrière lui. Nous savons que dans une saison les défaites peuvent devenir un peu plus dures que la normale, l’important est d’être un grand bloc en équipe et de tout laisser derrière.”

La preuve d’Eriksen: “Il faut un certain temps pour s’adapter à un nouveau football, une nouvelle langue et un nouvel entraîneur. Il est normal que vous vous y habituiez lentement, et hier soir, cela a montré que vous êtes à un bon niveau.”