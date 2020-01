Inter-Cagliari, MOVIOLA LIVE: buts de Lautaro, protestations furieuses de Maran | Primapagina

Le match du midi du 21e jour de Serie A, prévue à 12h30, voit le défi entre Inter et Cagliari à San Siro. Calciomercato.com ci-dessous vous propose tous les épisodes de ralenti et l’analyse respective:

INTER-CAGLIARI, Dimanche 26 janvier, 12h30

MANGANIELLO de Pinerolo

PRETI – BRESMES

IV: PEZZUTO de Lecce

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

30 ‘ Cagliari proteste contre une poussée de Lautaro sur Walukiewicz. A l’occasion du but de l’avantage du Nerazzurri, Lautaro pointe légèrement le défenseur de Cagliari, puis se détache et marque. Maran furieux, entre sur le terrain pour protester. Manganiello ne considère pas l’intervention de l’attaquant de Nerazzurri comme une faute et avertit Maran de protestations.

14 ‘But annulé à l’Inter. Lancement de Sticks for Stretcher, dont la tête poignarde Cragno. But annulé en raison d’un hors-jeu clair du milieu de terrain de l’Inter, qui reste au-delà du dernier défenseur de Nerazzurri. Bonne décision.