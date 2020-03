Inter, chasse après Lautaro: non seulement Aubameyang, Martial réapparaît | Primapagina

Pas seulement Aubameyang. En attendant que Barcelone passe des paroles aux actes, mettant dans l’assiette une offre complète pour Lautaro Martinez – ajustement économique et probablement une compensation technique – Inter étudie les profils des candidats possibles au remplacement de l’Argentin. L’attaquant gabonais d’Arsenal, 31 ans en juin et sous contrat jusqu’en 2021, est l’un des noms les plus en vogue du moment. Il a un engagement important et tout échec à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions pourrait forcer les Gunners à se sacrifier.

LES ALTERNATIVES – Aubameyang Cependant, il est également dans le collimateur d’autres clubs, surtout Barcelone, qui n’est pas très satisfait à ce jour de la performance de Griezmann, et donc les Nerazzurri envisagent des pistes alternatives, allant de Timo Werner du RB Leipzig a Gabriel Jesus de Manchester City, sans oublier une autre vieille queue comme Anthony Martial de Manchester United. Deux joueurs dont ce dernier est à son tour lié à la Ligue des champions, à obtenir sur le terrain pour la formation de Solskjaer, à défendre devant les tribunaux de l’UEFA pour les citoyens après la disqualification prononcée pour des violations du fair-play financier.