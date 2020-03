Inter, chasse au vice-Lukaku: le favori de Giroud Conte. L’alternative est Llorente

Il n’y a pas seulement le calendrier plein d’engagements dans les pensées d’Inter et de Beppe Marotta. Le club Nerazzurri, les lumières éteintes, travaille pour la prochaine saison et l’objectif principal est de trouver le vice-Lukaku. En tête de liste des réflexions d’Antonio Conte se trouve Olivier Giroud, qui expire dans un contrat avec Arsenal et pour ce domaine par de nombreuses équipes. L’alternative, utilisée en toute sécurité, est Fernando Llorente, qui sera fermé à Naples depuis l’arrivée d’Andrea Petagna. Tuttosport le rapporte.