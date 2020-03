Inter, Chong renouvelle avec United. Deux facteurs sous-tendent le non au nerazzurri

Avec le renouvellement officiel avec Manchester United, la possibilité disparaît Tahith Chong devenir un joueur Inter, au moins dans un avenir proche. À la base du non au club Nerazzurri après une parade nuptiale qui a duré des semaines, il y aurait eu au moins deux facteurs. Le premier est lié à la volonté du Néerlandais de devenir immédiatement un joueur de l’Inter par rapport à la volonté du club Nerazzurri de le “garer” au moins initialement dans un club de Serie A proche du club de Milan, tandis que l’autre est lié au des relations étroites entre l’agence à laquelle appartient Chong, le groupe Stellar, et la direction des Red Devils qui seront plus tard décisives pour recomposer la fracture et repousser les adieux. Pour signaler les nouvelles est FcInterNews.it.