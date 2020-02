Inter, Conte: “Eriksen peut faire plus mais cela ne peut pas être un problème”

Antonio Conte, Entraîneur de l’Inter, après la victoire contre Ludogorets a parlé ainsi aux micros de Sky Sport: “Disons que la première moitié du rythme était très faible, nous nous sommes adaptés à la situation. La seconde moitié nous avons changé le rythme en jouant au ballon beaucoup plus vite , nous avons trouvé le but et d’autres situations dans lesquelles nous pouvions marquer. “

Les nouvelles solutions tactiques?

“Nous essayons des solutions dans le jeu pour avoir les bonnes alternatives. De temps en temps, nous voyons quelle est la meilleure situation pour apporter des changements. Il est entendu qu’il y a une constante: les deux points”.

Eriksen?

“Il doit travailler. Je pense qu’il peut faire bien mieux que ce que nous avons vu aujourd’hui. Je suis content pour lui car le but donne confiance mais doit retrouver le rythme et l’intensité qui l’ont marqué à Tottenham. Il n’a pas encore trouvé le bonne condition physique mais nous sommes calmes. Nous savons que nous avons pris un joueur qui améliore la qualité même dans un jeu en cours. Cela ne peut pas devenir un problème: vous devez être anxieux. Je pense à la meilleure façon de l’insérer et de lui faire trouver la condition pendant 90 minutes “.

Chiffre d’affaires?

“Notre chemin en Ligue Europa sera celui-ci, en faisant les rotations pour donner de l’espace même à ceux qui ont joué un peu moins mais méritent d’avoir plus d’espace. Nous devons aller le plus loin possible en essayant de continuer sur cette ligne. N’oublions pas que le La Ligue Europa peut vous écraser physiquement et mentalement. “

La situation de Handanovic?

“C’est une situation que nous surveillons jour après jour. Nous avons confiance en Daniele Padelli et quand il est prêt à reprendre sa place. D’ici là, nous continuons avec Padelli”.