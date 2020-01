Inter, Conte: «Eriksen, Spinazzola et Giroud? Les idées sont là et elles ne coûtent pas cher. S’ils n’arrivent pas … »| marché

L’Inter submerge Cagliari 4-1 au deuxième tour de Coupe d’Italie, à la fin de la rencontre le coach Nerazzurri Antonio Conte il a commenté à Rai Sport: “De tous les garçons une excellente réponse, dans plusieurs ils n’avaient pas joué depuis un moment et Barella lui-même n’était de retour que ce soir. Eh bien Dimarco et Lazaro, Borja s’est confirmé et je suis heureux pour Sanchez: inévitable que veulent un peu revoir le “vrai”, mais il a montré qu’il se remet, c’est très important pour nous “.

COMME TRAPATTONI – “Je suis très attaché à Trap et je le remercierai toujours car je lui dois presque tout. Avec ces gars-là, il y a de l’harmonie, ils veulent faire: avec un tel groupe, il faut être heureux”.

CHAMPIONNAT – “Nous avons fait un groupe important, marquer 46 points comme nous l’avons fait avec des problèmes importants n’a pas été facile, mais les difficultés nous ont fortifiés et cela explique les points. Sur le chemin du retour ce sera difficile et nous le savons, nous devrons nous battre et grandir, mais cela demande aussi de la patience. “

SYMBOLE DE LUKAKU – “Je n’aime pas parler de célibataires. Il montre sa force mais il a encore de la place pour s’améliorer comme Lautaro, Esposito, Sanchez. Nous devons nous améliorer, ils le font.”

BEAUCOUP D’ITINÉRAIRES À RETOURNER – “Ce n’est pas un avantage, absolument. À la maison, nous avons fait moins de points aussi parce que nous avons joué avec les plus forts, mais c’était pour moi que je jouerais toujours à la maison”.

COMMENT INTER A CHANGÉ – “Un sentiment a été immédiatement établi avec les garçons, qui ont adopté l’idée du football que je voulais faire, mais il y a encore place à l’amélioration pour savoir comment résister à la pression tout au long du match et ne pas devenir passif. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ils jouent avec deux points efficaces, les garçons ont immédiatement épousé le projet “.

ARBITRES – “Quelque chose a mal tourné? Honnêtement non, ce carton jaune au Sensi 94 ‘est un peu comme ça … Il fallait éviter de marquer des buts, mais je suis satisfait”.

SPINAZZOLA, ERIKSEN, GIROUD – “Marotta était très claire, il n’y a pas beaucoup de sous et il faudra être bon, finalement, pour trouver des situations qui peuvent nous apporter des bénéfices. Le réalisateur était très clair, nous recherchons des opportunités bon marché, sinon je le vois dur: les idées sont là et ils ne sont même pas chers, si nous ne réussissons pas, nous continuerons avec ces gars “.