Inter, Conte gagne quand il supprime Eriksen pour Brozovic. Mais le contact Skriniar-Okaka a dû être revu au VAR | Primapagina

Même si mercredi sera probablement dépassé par la Lazio, glissant à la troisième place, l’Inter n’abandonnera pas: s’impose à Udine (2-0) et reste à moins de trois des leaders de la Juventus.

Ce n’était pas facile et beaucoup de patience était nécessaire. Au premier semestre L’Udinese a été extrêmement dangereux au moins à quelques reprises et en seconde période, avant le 1-0, a demandé à Okaka de couler par Skriniar qui au moins ça aurait mérité la révision au Var. Puis Lukaku a marqué un doublé de 64 ‘à 70’ et le jeu s’est terminé.

Tout cela n’est pas arrivé par hasard, mais parce que Conte a effectué deux changements décisifs à la 58e minute: il a retiré Eriksen (toujours pâle) et inséré Brozovic, frais de la blessure, mais immédiatement protagoniste du match. Et en même temps il a remplacé Esposito (également insuffisant en raison d’un but mangé) par Sanchez (débarqué par Musso dans la zone après avoir récupéré le ballon dans une carambole favorable).

L’Udinese fermait, après avoir attaqué, partant pour toute la première mi-temps. Cependant, la ponctualité des changements lui a donné le coup de grâce.

Lukaku a inventé un but avec un tunnel sur Nuytinck et transformé la pénalité procurée par Sanchez. La moyenne belge de la construction reste très élevée, mais il aurait pu faire encore mieux: un instant avant le penalty, seulement devant le gardien de l’Udinese, il l’a tiré de deux pas.

Concernant les absences (Lautaro, Sensi, Gagliardini, Borja Valero et Handanovic, remplacées par Padelli, juste avant le départ), ce fut un match persuasif, attentif et combatif. L’intensité n’était pas toujours celle souhaitée par Conte, mais Udine est un piège et lors du retournement devant, il était important d’être prêt. Bonne mise en place de tous les marquages ​​préventifs et bonne, à l’aube de la course, la solution de l’extérieur. Esposito (tir dévié avec difficulté) et Eriksen (sauvé) ont également essayé car l’Udinese est une équipe physique et gagner un contre un, quand un adversaire est frais, devient particulièrement problématique.

Conte a décidé d’employer les trois nouveaux arrivants du marché de janvier depuis le début: Young, qui avait aussi deux matchs dans ses jambes, à gauche, Moses à droite, Eriksen aile droite à côté de Barella le réalisateur. Vecino était l’autre milieu de terrain qui a lutté en présence de Fofana. Desservi par De Paul, le milieu de terrain de l’Udinese a perdu à l’extérieur du filet après un premier échec.

Moïse a également souffert en phase défensive. Sema est parti plus d’une fois pour gagner le résultat et mettre des croix que personne n’a récupérées. Quand, cependant, Larsen a battu sans faute, Young s’est opposé à lui avec ses genoux.

Après l’intervalle, l’Udinese a chuté et l’Inter a grandi. Esposito a renoncé au rôle de héros de la soirée en proposant dans la bouche de Musso un échec à reporter Sema (l’action avait été celle de Young), puis Conte a été décisif avec les substitutions. Avec Barella déplacé à la place d’Eriksen, Brozovic a pris le commandement des opérations au milieu de terrain, tandis que Sanchez a montré que de la pointe, dans notre championnat si différent du Premier ministre, il peut dire quelque chose de plus.

En fait, avant d’obtenir le penalty, il a botté deux fois vers le but en touchant le but. Rien d’exceptionnel, mais une nette différence par rapport au test du très jeune Esposito. Conte a bien fait de commencer avec le garçon, mais c’était un jeu “sale” et compliqué où il était facile de trébucher. Sanchez, qui n’est plus un éclair de guerre, sait cependant où vont certaines boules et comment les faire fructifier. Arrêtez ensuite le derby. L’Inter nous vient rafraîchi car il a une certitude: Lukaku marque même sans Lautaro.

LA TABLE

Udinese-Inter 0-2 (première mi-temps 0-0)

Buteurs: 19 ‘s.t. Lukaku, 26 ‘s.t. Plateforme Lukaku.

Passe décisive: 19 ‘s.t. civière

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (27 s. Jajalo); Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (38 ’s. Teodorczyk), Sema (27’ s.t. Zeegelaar); Okaka, Lasagne. Att. Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (38 ’s. D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (13’ s.t. Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (14 ‘s. Sanchez). Tout. Conte.

Arbitre: Di Bello de Brindisi

Ammonites: 11 ‘p.t. Civière (I), 17 ‘p.t. Stryger Larsen (U). 4 ‘s.t. Bastoni (I), 42 s. Lasagne (U)