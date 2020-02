Inter, Conte: «Le Scudetto est un rêve. Mauvaise approche. Eriksen? Il a ralenti et n’a pas encore appris … »| Primapagina

l’entraîneur Inter, Antonio compter, a parlé à Sky Sport à la fin de la victoire 4-2 contre Milan.

Le mérite revient aux gars car au-delà du résultat, être capable de résister aux coups en période de difficulté signifie vouloir grandir et faire quelque chose de bien “.

SCUDETTO – “Scudetto? Je dis qu’il est encore trop tôt pour parler de choses dont on peut rêver aujourd’hui. Inévitable alors cette période de 10 matchs sera assez intense. Si après cette période, nous serons toujours là, nous pourrons en dire plus sur notre potentiel et nos possibilités, peut-être différentes depuis le début. Mercredi déjà, il y a la Coupe d’Italie contre Naples, puis la Lazio qui s’est toujours renforcée. Cela demande de la patience et du temps. ”

INTERVALLE – “Il n’était pas nécessaire de parler autant pendant l’intervalle. Lorsque nous sommes en difficulté, nous devons être très clairs. J’étais d’abord responsable du fait que nous étions sous et de la façon dont nous jouions dans la première moitié. Tous unis, nous quittons le situations difficiles. Nous devrons garder cela à l’esprit pour l’avenir. “

ERREURS – “Nous savons ce que nous avons fait de mal et avec humilité, nous avons changé en seconde période. Tous les matchs ne peuvent pas être joués de la même manière. Aujourd’hui a été une victoire importante pour nous, car cela nous a fait comprendre que nous devons toujours utiliser notre tête.”

ERIKSEN – “Eriksen est vrai, cela vient d’un style de jeu très libre. Young et Moses de l’extérieur n’avaient pas besoin de faire qui sait quel ajustement. Il faut plus de temps aux milieux de terrain pour apprendre les deux phases. Christian l’a dans son ADN, mais en même temps, il doit trouver le rythme et se lancer dans cette idée de jeu. Il a une excellente lecture et s’implique. “