Inter, Conte lève le drapeau blanc: «La Juve est trop forte pour nous. Nous avons été dans le sillage mais là et en arrière ils parlent clairement ‘ Primapagina

S’adressant aux micros de Sky, l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte a analysé la défaite des Nerazzurri contre la Juventus.

Où l’avez-vous perdu?

“Nous l’avons perdu après le premier but, le match était équilibré et même en seconde période, l’Inter avait mieux commencé. L’objectif de Ramsey a changé la donne sur le plan psychologique, ils ont grandi et nous avons souffert. Nous n’étions pas bons et en mesure de récupérer. “

Ce soir, abandonne-t-il le rêve de Scudetto?

«Aujourd’hui, la différence au classement est de 6 points avec la Juventus, qui sont les défaites aller-retour. Nous étions bons à rester dans le sillage, mais les considérations sont inévitables. Nous devons être positifs et essayer de prendre les bonnes mesures même lors des défaites. Nous pouvons faire des comparaisons, en termes de qualité et d’expérience, qui peuvent nous aider à grandir. Nous pouvons comprendre jusqu’où nous sommes sans désespérer. Nous connaissions l’écart et nous étions bons à garder, mais les deux résultats pour le match aller et le match retour sont clairs. ”

Pouvez-vous vous concentrer sur le ballon dès maintenant?

«Nous sommes tous des êtres humains avec des familles. Il est inévitable que des inquiétudes, même de la part des familles, vous transfèrent ces humeurs. Il devient difficile de gérer certaines situations, car parfois, pour gérer certaines choses, vous pouvez élever la voix, mais dans ces circonstances, vous comprenez que c’est différent. J’espère que les meilleures décisions seront prises pour protéger tout le monde sans distinction. Les organes compétents prendront les décisions et nous nous y référerons “.

La défense n’a pas bien performé à l’occasion du but de Dybala et la réaction de l’équipe a échoué.

«Je pense que nous avons amplement de marge de croissance et dans ces composantes, nous devons nous améliorer si nous voulons rivaliser pour des objectifs importants. L’absence de réaction dépend aussi des caractéristiques des joueurs, il faut grandir et essayer d’être plus déterminé “.

L’amélioration est-elle également due à des changements tactiques?

«Commençons par dire que nous parlons d’une équipe qui, année après année, a ajouté des joueurs avec des CV importants. À l’Inter, j’ai commencé un voyage à partir de cet été et aussi dans la composition de l’équipe, nous essayons de faire de notre mieux, mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas comparer avec la Juve qui a une structure gagnante depuis 8 ans. Nous voulons atteindre des objectifs plus élevés que par le passé et nous devons être bons dans la mise en œuvre de ce groupe. La Juve a de l’expérience, de la qualité et du caractère, les autres sont très éloignés. “