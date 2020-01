SONDAGE

Comment la nouvelle aventure d’Ibrahimovic se déroulera-t-elle à Milan?

Envoi de la demande …

© photo par www.imagephotoagency.it

Avec le succès d’hier, Antonio Conte il est officiellement l’entraîneur “le plus rapide” du football italien à atteindre 100 succès de Serie A, après seulement 145 bancs, évidemment entre la Juventus et l’Inter. Le record de Carlo Carcano, qui en 29-34 avait réalisé 100 succès en 168 matchs et a également pulvérisé Sarri, qui avec Empoli, Napoli et Juve avait atteint 169 bancs, devant Capello et Ancelotti (respectivement 180 et 185). Des chiffres impressionnants qui poussent l’Inter à se battre pour le Scudetto.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

07.01 11:08 – Inter, Conte réalise 100 victoires en 145 bancs. C’est un record, passé Carcano

07.01 11:00 – FOCUS Top et Flop 20 de A. Nouvelle entrée Caicedo, Milan coulant

07.01 11:00 – Les bulletins de Ronaldo: la queue de cochon porte bonheur. Il y a deux 9

07.01 10:53 – Naples, sommet d’aujourd’hui avec Celta Vigo: resserre pour Lobotka

07.01 10:51 – Juve, ce CR7 n’est qu’un avant-goût. En mars, la condition sera au top

07.01 10:45 – Les bulletins Ilicic: ses camarades de classe ne l’appellent plus “grand-mère”

07.01 10:41 – Inter, un pas de plus vers le renouvellement de Piero Ausilio

07.01 10:30 – Les bulletins de Lukaku: il ressemble à Hadrian. Il arrive et un 48 arrive

07.01 10:27 – Serie A, le Top 11 du 18e tour: encore une fois beaucoup d’Atalanta

07.01 10:25 – TMW Brescia, premier achat de Skrabb en 2020: les examens médicaux aujourd’hui

07.01 10:15 – Nouvel an, ‘vieux’ Atalanta: but, spectacle et renaissance Ilicic

07.01 10:00 – FOCUS Les dix clichés auxquels il faut s’attendre cette semaine

07.01 09:45 – Giroud veut Inter: Conte en haut des préférences. Il en faut 3 millions

07.01 09:30 – De Rossi prend sa retraite et nous nous sentons tous un peu plus âgés

07.01 09:15 – Parme, 2020 apporte 5 kg de charbon. Mais le classement ne change pas

07.01 09:00 – Turin, Belotti 5ème du classement historique des grenades. Maintenant l’Europe et l’Europe

07.01 08:30 – Correa reportée à l’examen «Luis Alberto»

07.01 08:15 – Le Taureau normalise Rome: la Juventus, l’Inter et la Lazio encore loin

07.01 08:00 – FOCUS Classements comparatifs: -5 Juve, -17 Napoli. Ok Atalanta et Lazio

07.01 07:30 – Sampdoria, défense et compacité: 5 draps propres en 12 courses avec Ranieri

07.01 07:15 – Milan, l’antithèse du projet: entre Ibra et Todibo

07.01 07:00 – Inter, Eriksen hot track aussi pour janvier: le scénario

07.01 06:45 – Juve, le calme revient: l’interprétation du match avec Cagliari est un signe fort

07.01 06:30 – SONDAGE Comment se déroulera la nouvelle aventure d’Ibra à Milan?

07.01 06:20 – De Paul sort trois points du cylindre, conserve Mussi. TMW vote

07.01 06:15 – Peu d’idées et confus au milieu, Babacar bien à Lecce. TMW vote

07.01 06:10 – Kucka a sauté à plusieurs reprises, Hernani est lent: les notes de TMW

07.01 06:05 – Muriel par intermittence, extraordinaire Gomez: les marques de TMW

07.01 06:00 – Gabbiadini a trop tort, Samp impénétrable: les marques de TMW

07.01 05:55 – Suso et Piatek mauvais: l’AC Milan s’accroche à Donnarumma: votes TMW

1er étage

Un tir de l’Inter Milan Le milieu de terrain ou l’extérieur. Giuseppe Marotta l’a dit hier, Antonio Conte l’a réitéré. Sauf que la course aux cibles est assez compliquée. Arturo Vidal est blindé par Barcelone, Tottenham ne libère pas Christian Eriksen malgré son expiration ….