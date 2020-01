Inter, contre Cagliari chemise spéciale pour le Nouvel An chinois

SONDAGE

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

À l’occasion du match de San Siro contre Cagliari le 26 janvier, l’Inter d’Antonio Conte portera une chemise spéciale. En fait, les joueurs de Nerazzurri auront leurs noms écrits au dos des uniformes avec les idéogrammes chinois pour célébrer le nouvel an chinois qui est célébré la veille. La nouvelle a été rapportée par Corriere dello Sport.

Journée importante à l’Inter home, avec le nerazzurri prêt à embrasser le premier achat d’hiver. Dans peu de temps, Ashley Young atterrira à Milan et ira effectuer des examens médicaux. Après avoir reçu une remise en forme sportive, l’Anglais signera son contrat avec le Nerazzurri ….