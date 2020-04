Inter, de l’entourage de Lautaro Martinez: “Il ira sûrement en Espagne”

Sergio Zarate, membre de l’entourage de Lautaro Martinez, a fait des déclarations sensationnelles aux microphones de Fox Sports sur le départ de l’attaquantInter en Espagne, en particulier Barcelone. Voici ses mots.

«Lautaro Martinez en Espagne? Il y ira certainement ”

“Lautaro joue maintenant pour l’Inter mais croyez-moi, il ira certainement jouer en Espagne. Lui à Barcelone? Il est fort possible que cela se produise. C’est un grand joueur, qui n’a pas de limites. Finalement, le joueur décidera, mais le fait que Lionel Messi soit là peut lui donner envie d’aller jouer aux côtés du plus grand de tous. Zanetti a dit que l’Inter voulait le garder? L’Inter peut vouloir tout ce qu’il veut, mais celui qui commande, comme toujours, c’est le marché. Et les géants de l’Europe, quand ils veulent un joueur, font tout pour l’obtenir. “