Inter, de Vrij: “Tirage décevant, Lecce fermé derrière” | Serie A

Le défenseur de« Inter Stefan de Vrij il a commenté sur Inter TV le tirage au sort obtenu aujourd’hui à Lecce: “Evidemment, il y a tellement de déception pour les points perdus, malheureusement nous n’avons pas pu gagner. Ils ont bien défendu, puis nous n’avons pas pu garder la tête. Lecce changé de forme, tous partis derrière en espérant les redémarrages. Nous avons beaucoup croisé, mais nous ne pouvions pas toujours être dangereux. Nous avons joué presque exclusivement dans leur demi-terrain, et pour nous défenseurs il devient basique de marquer de manière préventive afin de ne pas recommencer Ils ne nous ont échappés que deux fois: une fois au départ puis au but. Peut-être aurions-nous dû augmenter le rythme pour créer plus de confusion chez les adversaires. ”