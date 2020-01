Inter défie également Napoli sur le marché: Boga dans le collimateur

ACTUALITÉS INTER MARCHÉ – Naples et Inter non seulement ils se battront à San Paolo, mais aussi au siège de marché des transferts. Les deux équipes, selon des rumeurs publiées par le portail Goal.com, sont également sur le point de s’affronter pour saisir les performances sportives de Jeremie boga. La classe extérieure ivoirienne 1997, actuellement en vigueur à Sassuolo, a montré dans cette ligue de flashs de génie qui ont attiré l’attention de Guintoli avant e Marotta puis. Mais les deux Italiens ne seraient pas les seules formations sur les traces de l’attaquant: de nombreuses équipes de Premier League le surveilleraient de près.

En plus de Naples et toutInteren fait, sur l’attaquant, il y auraitEverton par Carlo Ancelotti et le Brighton par Graham potier. Il est également important de se rappeler à quoi appartient la carte du joueur Chelsea, que s’il souhaite retourner à Londres, le joueur serait obligé de payer à Sassuolo une clause de 15 millions d’euros.