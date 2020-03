Inter, des chiffres «claqués» au visage de Conte: la moyenne des points s’effondre | Serie A

L’Inter voyage à un rythme différent de celui du match aller et l’édition d’aujourd’hui du Corriere dello Sport met en avant les statistiques qui attestent de la perte de performance du groupe Conte.

«Une baisse déjà constatée, une tendance qui pour l’Inter se confirme terriblement. Le deuxième tour est une nouvelle fois composé de glissements et de pas incertains. Le retour au championnat, après trois semaines, a livré le deuxième affrontement direct perdu. Dans les mâchoires de la Lazio et de la Juve, avec un rêve tricolore qui s’en va. Il y a exactement un mois, il était possible de célébrer le derby gagné avec le retour attaché et le personnage porté à des niveaux exponentiels. Maintenant – net d’une continuation de la Serie A qui reste suspendue par un fil – L’Inter voyage en difficulté, avec des chiffres claqués face à Antonio Conte qui encadrent le net changement de rythme: 2,42 points en moyenne au match aller, avec 19 matchs et 1,33 au retour qui jusqu’à présent a vu le six fois pour les Nerazzurri ».